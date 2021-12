Vassiljev lubas võitlust viimse veretilgani: lähme viimasesse mängu surema

Kui tavapäraselt juhendab Levadia jalgpallureid mängude ajal Marko Savic, siis sel korral jagas korraldusi Vassiljev. Nimelt tabas ööl vastu mängupäeva Savicit äge kõhuviirus ning ta viidi haiglasse. Mängu ajaks pääses serblane siiski juba kodusele ravile. On lootust, et pühapäeval on mees juba väljaku ääres oma tavapärasel positsioonil.

Küsimusele, kui palju mõjutas Levadiat Savici puudumine, vastas Vassiljev: «Kindlasti mõjutas, sest meil on rollid paigas ja tema on see, kes tavaliselt mänge juhendab. Arvan, et mehed tundsid treenerist puudust, aga ei usu, et see oli otsustav.»

Mängust lähemalt rääkides nentis Vassiljev, et tema hoolealused kaotasid distsipliini. Lõi ju Flora standardolukordadest nende võrku kolm palli. «Meil oli paika pandud, kuidas peame standardolukordi kaitsma. Mõnel mehel jäi võib-olla töö tegemata, peame olukorrad videost üle vaatama. Distsipliin vedas meid alt. Meil on kindalt põhimõtted, kuidas tahame kaitsta ja rünnata. Mõnedes kohtades jäi sellest puudu,» lausus ta.

«Teadsime täpselt, kuhu ja kelle peale Flora neid palle saadab, aga kuidagi magasime maha. Võib-olla olid mõnel mehel liiga suured pinged, kuigi ma ei näinud seda riietusruumis. Standardolukorrad olidki seekord otsustavad. Kui lased endale nurgalöökidest kolm lüüa, siis ongi väga raske mängu võita,» jätkas Vassiljev.

Kuigi poolajaks oli Levadia 0:3 kaotusseisus, sisendas Vassiljev riietusruumis mängijatele, et kõik on veel võimalik. «Poisid uskusid, et oleme võimelised 0:3 pealt välja tulema. Me oleme hea kvaliteediga meeskond. Kuid kui lased kohe poolaja alguses neljanda, siis pole see lihtne.»