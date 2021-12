WTA astus salatseva ja hirmutava Hiina vastu jõulise sammu

Peng avaldas 2. novemrbil sotsiaalmeedia platvormi Weibo blogis, et kolm aasta tagasi sundis endine Hiina asepeaminister Zhang Gaol teda vastumeelselt seksuaalvahekorda. Tennisisti sõnutsi oli neil kunagi varem juba suhe, samuti mitte naise vabal tahtel, ent see lõppes enne ammu enne viimast juhtumit.

Pärast seda on Hiina valitsus püüdnud maailmale näidata, et Peng on kaitstud ja saab rahulikult välismaailmaga suhelda, ent WTA sellist asja uskuma ei jäänud. Sestap otsustas WTA tegevjuht Steve Simon tulla täna lagedale jõulise avaldusega.