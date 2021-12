Robert Rooba naasis jääle, Severstal võitis viienda mängu järjest

Severstali koosseis on jätkuvalt hõre. «Võrreldes esmaspäeval Peterburi SKA vastu peetud mänguga puudus täna viis meest. Jääle läksid kõik, kes said. Seetõttu tänan neid. Tublid olid, pidasid kõik kolm kolmandikku vastu,» rääkis Severstali peatreener Andrei Razin klubi kodulehele.

Ta lisas: «Nii Rooba, Morozov kui ka Rõkov mängisid planeeritust rohkem. Tahtsime neid episoodiliselt proovida, aga nad tegid täismängu. Roobal ei tulnud kõik välja, on näha, et ta pole veel sajaprotsendiliselt valmis.»

Läänekonverentsi tabelit juhib Helsingi Jokerit 50 punktiga 35 mängust. Severstalil on kaotuspunkte liidriga sama palju, 34 mänguga on kokku saadud 48 silma. Moskva CSKA-l on samuti 48 punkti, kuid üks mäng enam peetud. Järgnevad Moskva Dinamo 46 (34), Peterburi SKA 45 (34), Jaroslavli Lokomotiv 42 (35), Moskva Spartak 39 (35) ja Minski Dinamo 38 (34) punktiga. Esimesena jääb play-off'i kohalt välja Nižni Novgorodi Torpedo (36 punkti 34 mängust), kes seega jääb Severstalist maha juba tosina silmaga.

Razini sõnul ei vaadata praegu seda, kas tabelis asutakse esimesel või neljandal kohal. «Meie ülesanne on jõuda play-offi. Seetõttu me ei vaata, kas oleme esimesel kohal. Kui oleme, siis on hästi, aga kui mitte, on peamine olla esikaheksas.