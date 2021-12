Eurosarjas säranud Täht hoidus kuldsuude parafraseerimisest

«Tegemist oli kohustusliku võiduga meie jaoks. Mängisimegi eile nii, et mitmed põhimehed said puhkust, aga need kes platsil olid, tegid asja ikkagi ilusasti ära,» kommenteeris eelmises eurosarja ringis Mladosti Brcko (Bosnia ja Hertsegoviina) vastu samuti vastavalt 14 ja 13 punkti toonud Täht kohtumist Postimehele.