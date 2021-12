Põlva Serviti ja HC Tallinn sihivad eurosarjas edasipääsu

Balakovo linnas peetud avakohtumises juhtis Serviti põgusalt, aga jäi teisel poolajal viie väravaga taha. Isuka võitluse ja Eston Varuski tõrjete abil kaotati lõpuks vaid 24:25. Mullu SGAU-ga samas sarjas kohtudes tehti võõrsil viik ja lülitati siis venelased konkurentsist viieväravalise võiduga Mesikäpa hallis.

Kalmer Musting: meeskond on heas konditsioonis

Pikalt reisilt naasnuna mängis Serviti kolmapäeval koduliigamängu HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga ja võitis kindlalt 33:19 (20:5). «Olime mänguks hästi valmis, olles eelmisel nädalal Viljandis just sellega näppu lõiganud,» vihjas Serviti peatreener Kalmer Musting Viljandi HC-ga tehtud 24:24 viigile.

«Saime anda mänguaega neile, kel seda muidu napib ning puhkust palluritele, kel pisivigastusi. Viimased on paratamatu osa, kui igal nädalal on kaks kohtumist. Aga tervikuna annab mulle julgust ja kindlust tõsiasi, et oleme meeskonnana hooaja praeguses faasis heas konditsioonis,» hindas Musting.

«Väravapostide vahel on kõik korras ja julgen öelda, et meeskondlik kaitse on paranenud. Rünnak on veidi kõikuvam ning seal tahaks rohkem näha liidrite esilekerkimist ja vastutuse võtmist. Kerge ülesanne meid pühapäeval muidugi ei oota – üheväravaline kaotus piisavalt suureks võiduks mängida,» tunnistas põlvalaste kogenud juhendaja.

«Saratov on mullusega võrreldes tehnilisemalt ja ladusamalt tegutsemas. Tagaliin on neil väga ohtlik mängujuht Sergei Bolotini ja vasaksisemise Artjom Ponomarjovi näol ning keskkaitsesse toodud kahemeetrine Ivan Nekrassov on kõva täiendus,» analüüsis Musting.

Pealinlased kohtuvad kahel korral Rootsi tippklubiga

HC Tallinnat ootab ees omamoodi taaskohtumine, sest mullu langeti kolmandas eelringis Rootsi klubi Ystads IF vastu. Tänavu tuleb vastaseks hetkel Rootsi meistriliigas viiendat kohta hoidev Alingsås HK. Kahekordne Rootsi meister alistas eelmistes ringides Serbia klubist Šabaci RK Metaloplastika ning Ukraina meeskonna HC Donbas.

«Vastane on kahtlemata väga tugev. Alingsås mängib sarnases stiilis, mille suunas meiegi üritame liikuda. Rootslased mängivad meeskondlikult, neil on väga head ääred ja tugevad viskajad,» selgitas peatreener Bo Østergaard, kel on Tallinnaga erinevate sarjade peale hetkel viiemänguline võiduseeria.

«Arvestades, et meil pole üheski kohtumises täit koosseisu, siis olen mängijate üle uhke. Peame pidevalt otsima uusi lahendusi, kui mõni pallur kas vigastuse tõttu või muul põhjusel rivist langeb. Aga platsil võideldakse ja sunnitakse end paremini mängima,» rõõmustas taanlane meeskonnavaimu üle.

«Nädalavahetus ei tule lihtne, sest kolm ukrainlast jäävad eemale. Täiskoosseisus arvaksin meil olevat päris hea šanss, nüüd peame tegema maksimumsoorituse. Aga seda me üritama lähme ja kas realistlikult või mitte, seame eesmärgiks edasipääsu,» kinnitas Østergaard.