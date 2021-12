Mercedes andis Red Bullile tormihoiatuse: Saudi Araabias ei lähe isegi mitte võistluseks

Hooaja lõpuni jääb veel sõita kaks GP-d. Üks neist vast valminud ringrajal Saudi Araabias ning teine juba tuntuks saanud Abu Dhabis. Kuigi Verstappen hoiab kaheksa punktilist eduseisu, siis Mercedese pealik Toto Wolff ei pabista ning usub Hamiltoni võimalustesse kaotust vähendada.

«Meil on rajale minemas auto, mis on parimas võimalikus löögihoos ja kiireim sel hooajal. Meie sõitjad on valmis nendest masnatest viimast võtma,» lausus Wolff.

Meeskondlikus arvestuses on Mercedese edu Red Bulli ees viis silma. Wolff kinnitas, et seis on üpris ärev, ent viimaste sõitude tulemused on initsiatiivi nende poole viinud. Samuti räägib nende kasuks just uutel ja kiiretel radadel toimuvad võidusõidud.