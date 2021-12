Ahistamissüüdistuse tõttu kohtusse pöördunud Eesti laskesuusatreener: seisan silmitsi elu suurima valega

Kuna õpilane soovis relvaseaduse vastu astuda, pidin ma seda takistama, sest mina vastutan relvade eest, mida kasutame laskesuusatamises. Toimus sõnelus, mille tagajärjel karjus õpilane mulle «Õpi treeneriks!» Pärast seda ta enam treeningutel ei osalenud. Aasta oli 2020 ja õpilane oli minemas keskkooli viimasesse klassi. Telefonikõnes, mõnda aega hiljem, selgitasin, et keskkooliharidus on tähtis ja ta pingutaks viimase klassi ära. Ütlesin, et ma ei nõua tipptulemust, seda polnud nagunii sellelt õpilaselt oodata, vaid et käituksid sportlasele kohaselt. Ta ütles vastu, et minuga ta enam ei treeni. Seejärel teatasin, et sellisel juhul teen koolile ettepaneku väljasuunamiseks, sest 2 õpilast ootasid ukse taga ning nad soovisid kogu südamest treenida siin koolis. Nad ei tahtnud jonnida, vaid treenida. Telefonikõnes jäi viimane sõna siiski temale: «Seda me veel vaatame, kes siit koolist välja lendab.» Mul ei olnud toona õrna aimugi, mida ta sellega mõtles.