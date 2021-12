Soome spordilegend peab ennast venelaseks

Sammelvuo esindas juba mängijakarjääri ajal mitmeid Venemaa klubisid ja on treenerina seal töötanud 2016. aastast saadik. «Olen Venemaal elanud ja töötanud juba väga pikka aega. Pean ennast juba venelaseks! Soomlaseks ka, see ei kao kuskile,» tunnistas võrkpallitreener Zeniti raadiole antud intervjuus.

«Armastan Peterburgi – see on mu kodu. Muidugist Soome on mu kodumaa. Aga olen saanud ka nö venelaseks. Vene mentaliteedi mõistmine peaks muutuma veel paremaks. Seda mitte ainult spordi mõistes. Proovin seda riiki ja selle ajalugu vaadata laiemalt. See kõik on minu jaoks väga huvitav. Minu jaoks ei ole Venemaas midagi imelikku ja mulle meeldib siin olla,» lisas Sammelvuo.