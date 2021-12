Üks millimeeter võib teha M-Spordi toodangu märksa võimsamaks

Rally3-autod võetakse tuleval hooajal kasutusse ka juunior WRC-s ja nüüd peaks see masin olema parem selleks, et noored sõitjad saaksid teha sammu edasi Rally2-masinasse.

«Õhuvõtupiiraja suuruse muudatus vajab veel FIA heakskiitu. Peame tuletama meelde, et Rally3 on täiesti uus kategooria, mille jõudlust ei saa millegagi võrrelda. Seetõttu on sellised sammud loomulikud, sest me kõik õpime,» jätkas ta.