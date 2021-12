Vipsi järgmine väljakutse: ringrada, kus värske asfalt veel aurab ja ehitus käib viimase minutini

Pole kahtlust, et Red Bulli noorsõitjate tiimi kuuluvale Vipsile tänavaringrajad meeldivad. Tänavu on ta F2s võitnud kaks sõitu, mõlemad esikohad tulid Bakuu linnatänavatel. Aastate jooksul on eestlane näidanud, et talle on mokka mööda ka teised kitsad, ent väljakutset pakkuvad rajad. Näiteks on tema nimel alates 2019. aastast Guia ringraja rekord, kus sõidetakse iga-aastane mainekas vormel 3 võistlus Macau Grand Prix.