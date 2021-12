WRC2-klassi valitseja ei jäta jonni ja jätkab tipptiimi lepingu jahtimist

Tunamulluse hooaja lõpus paugutas Mikkelsen EM-sarjas. Lisaks ühele etapivõidule soojendas ta suhteid Škodaga, kelle Fabia R5 autoga lõi ta tänavu platsi puhtaks nii WRC2-klassis kui ka EMil. Kogenud rallimees oli juba varasemalt välja hõiganud, et tema suurim eesmärk on naasta kõige teravamasse tippu.

«Plaan on hooaega alustada Toksportis,» ütles Mikkelsen WRC kodulehele. «Aga see on alles baas, täpsem kalender selgub jooksvalt.»