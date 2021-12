Olümpiakulla võitnud epeenaiskond pälvis erilise tunnustuse

Kuldmedali võit olümpiamängudel näitas, kuidas sport ühendab inimesi ning kuivõrd edukad saavad olla mitmekesised kollektiivid, kus igaühe panust väärtustatakse ja kus igaüks loeb sõltumata erinevustest. Žürii arvates on see saavutus inspireeriv eeskuju paljude jaoks ning tuletab meelde, et ainult koos oleme tugevad.

«Eesti ühiskonna lõimumine on olnud järjepidev ja positiivse suunaga protsess. Küll aga on endiselt murekohti, mida peab lahendama. Suurim proovikivi on see, kuidas luua ja toetada ühist ruumi, kus eri rahvustest inimesetel oleks rohkem omavahelisi häid kontakte ja tekiks suurem side Eestiga. Preemia saanud inimesed ja organisatsioonid on andnud hindamatu panuse meie ühise ruumi loomisesse,» ütles kultuuriminister Tiit Terik pressiteate vahendusel.