Karm ilm lükkas Hyundai kõige staažikama sõitja kauaoodatud testipäeva edasi

DirtFishi ralliportaal kirjutas, et kõige uue Hyundai i20 Rally1 auto osales eelmisel nädalal testimisel Saksamaal ning liikus sel nädalal Prantsusmaale, et leida erikoelisi asfaltteid, mis annaks parema võimaluse testida just Monte Carlo ralliks, mis lükkab jaanuaris käima 2022. aasta MM-hooaja.

Neuville jääb seega ootama oma esmatutvust uue autoga, kuid ilmselt saab ta selle rooli hüpata nii pea kui võimalik. Võrreldes algselt avalikkusele tutvustatud Hyundai Rally1 autoga jätab ümber disainitud mudel nö vihasema mulje. Kindlasti loodavad sõitjad ja tiimipealik Andrea Adamo, et just selle autoga on neil võimalus uuel aastal vastu saada seni töökindlust üles näidanud Toyotale ja ka M-Spordile, mis on ehk kõige kauem on 2022. aasta Ford Pumat arendanud.