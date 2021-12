Laskesuusaäss Bö kadestab MK-sarja liidriks kerkinud rootslase kallist treeningmasinat

Täpsemalt on Samuelssoni imerelva näol tegemist nö suusatrenažööriga, kus ta on terve suvi saanud teha korraliku ettevalmistust. «Ta on minust natukene kiirem, aga see on väga üllatav, sest ma olen praegu väga heas vormis,» kirjeldas Bö enda jõuvahekorda suusarajal Samuelssoniga, vahendas Norra rahvusringhääling (NRK).

Eelmise aasta komeet Sturla Holm Lägreid on nõus, et Samuelssonil olev treeningmasin on kõva sõna, kuid igaühel ei seisa nurgas 1,5 miljonit Norra krooni (145 000 eurot), et sellist aparaati soetada.

Bö aga kinnitas, et on endale uue treeningmasina juba tellinud ning loodab, et saab peagi sellel treenima hakata. «Just eile saatsin neile meeldetuletuse. See peab kohale jõudma võimalikult ruttu,» naljatles Bö, kuid lisas tõsiselt. «Algul olin investeeringus kõhklev, kuid nähes, mida tema (Samuelsson – toim) sellega teeb, siis on taevas piiriks. Ootan väga, et seemulle koju jõuaks.»