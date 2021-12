Räikkönen ootab karjääri lõppu pikisilmi: olen õnnelik, et see saab lõpuks läbi

«Ma ootan karjääri lõppu pikisilmi. Olen õnnelik, et see saab lõpuks läbi. See pole üldse kurb sündmus,» ütles Räikkönen enne Jeddah’ ringrajal algavat Saudi GP-d, vahendas Iltalehti.

Räikköneni jäävad igatsema miljonid fännid üle kogu maailma, kuid 42-aastane soomlane on kindel, et just nüüd on õige aeg tippkonkurentsist taanduda.