ROK lubas, et kohtub Peng Shuaiga jaanuarikuus personaalselt

(Spordi)maailmas tõuseb aeg-ajalt ikka ja jälle teema, kuidas pidurdada mitte just kõige demokraatlikumaid riike ning mis aitaks neid korrale kutsuda. Kõige sagedasema vahendina nähakse sanktsioone. Viimasest ajast meenutagem Venemaa nime, lipu ja hümnita jätmist suurvõistlustel, Valgevenelt ära võetud jäähoki MMi, varasemast Moskva olümpiamängude boikoteerimist. Nüüd on järjekorras Hiina, kelle tennisisti Peng Shuai heaolu suhtes on tekkinud tõsised kahtlused.