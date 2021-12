Ene Sepp laskumas Kaljumäestiku kohevas lumes. Ta tunnistab, et töötab suusapatrullina paljuski seepärast, et siis saab talv läbi tasuta suusatada. FOTO: Erakogu

Alustuseks murdus Colorado Kaljumäestikus jalaluu. Lausa kildudeks. Ja oleks see juhtunud mõnel mustal rajal, mis on ohtlik, sageli rohkem kui 40-protsendilise kallakuga. Ei, see juhtus Breckenridge’i suusakuurordis rohelisel, ühel kergemal rajal.