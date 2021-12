Neljandik NBA põhihooajast on mängitud ning ootamatult püsib esikohal Golden State Warriorsi meeskond. Kui mõned aastad tagasi olnuks see täiesti normaalne, siis enne tänavust hooaega ei osanud keegi säärast edu neil näha. Kas tõesti on peagi jälle käes ajad, mil Warriors troonile tagasi tõuseb?