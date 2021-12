Eesti alustas MM-finaalturniiri ärevust pakkunud võiduga

Eesti sai mängu kiiresti kontrolli alla, sest Patrik Kareliussoni ja Mathias Einamanni väravates juhiti 2:0 juba siis, kui mängitud oli 4.32. Avakolmandiku lõpus jõudis sihile Tanel Kasenurm. Filipiinide meeskond koosneb eranditult Rootsi madalamate liigade klubide mängijatest, kelle tase on nii taktikaliselt kui ka tehnilisel korralik, aga rahvusvahelise konkurentsi jaoks siiski veidi toores.

Nii polnud ülearu suur üllatus, et teise periood alguses kaotasid Filipiinid mõneks minutiks distsipliini, mille Eesti võimsaks väravaralliks muundas. Kolmandiku esimese 3 minuti ja 32 sekundi jooksul visati neli väravat ja asuti juhtima 7:0. Kasenurmel oli juba kirjas kübaratrikk ning koondisekarjääri esimese tabamuse sai kirja meeskonna pesamuna Alexander Dahlberg.

34. – 36. minutil saavutatud väravatega läks Eesti juhtima 10:0, aga kolmandiku lõpus suutsid MMil debüteerinud Filipiinid visata sel tasemel oma ajaloo esimesed kaks väravat. Viimase kolmandiku eel tegi Eesti viisikutes muudatusi, eesmärgiga mänguaega jaotada ja põhimeestele puhkust anda. See lõi rütmi sassi ning Filipiinid viskasid veel kaks väravat.

Eesti peatreener Risto Lall kasutas time-out'i (saalihokis on võistkonnal mängu käigus õigus üheks mõtlemisajaks) ning tõi rotatsiooni tagasi sealt kolmandiku alguses välja võetud Kareliussoni ja Rasmus Bolanderi. Mäng saadi küll veidi paremini kontrolli alla, aga sellele vaatamata viskasid Filipiinid 51. minutil viienda värava.

53. minutil muutus olukord juba kergelt ähvardavaks, sest Eesti 2-minutilise eemaldamise realiseerisid Filipiinid oma kuuendaks väravaks. Oliver Savi värav 56. minutil viis Eesti 11:6 ette ja maandas ärevuse, et lõpp võib täitsa käest ära minna. Eesti viskas kaks väravat veel ning sai selge, ent hoiatava võidu, mis näitas, et keskendumise kadumise karistavad ära ka MM-i debütandid.

Peatreener Risto Lalli: saime hea õppetunni

«Esimesed kuus minutit olid väga head. Seejärel tulid sisse väikesed lohakusvead, mille parandamisega saime hakkama. Lõime väravaid juurde ning teine kolmandik oli igati okei. Aga kui viisikutes vahetusi tegime, siis meie jaoks kurikuulsal kombel läks jälle nii, et meeste säästmine ei toimi.

Rütm läks sassi ja Filipiinid said mõne väravaga enesekindlust juurde. Nad ei olnud üldse nii kehvad, kui meie suur algedu näitas. Oskavad mängida küll. Kokkuvõttes meie jaoks MMi hakatuseks hea õppetund. Mingite hetkedega võib rahul olla ja mingitega absoluutselt mitte. Viisikute koosolekutel on vaja kõvasti tööd teha, see ilmselt aitab.»