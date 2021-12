Johaugi treener sõimas finišialas Venemaa kolleegi läbi

Sorinile Norra kolleegi «peale lendamine» ei meeldinud, sest tema hinnangul peaks asja omavahel selgeks rääkima naised, mitte nende treenerid. Küll aga soostus ta NRK-le olukorda selgitama. «Tal ei olnud lihtne samas rütmis sõita, sest Tatjana sõidab laiemalt ning Therese tihedamalt. Tal on kahju, et nii juhtus. Mõistan, et see ajas Johaugi endast välja,» ütles Sorin.