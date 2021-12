Norra suusataja: Bolšunov oleks üht kaasvõistlejat otse-eetris peaaegu kägistanud

Neljakordne maailmameister meenutas VG-le antud intervjuus, et Bolšunov suhtleb konkurentidega väga agressiivselt. «Ta oleks ükskord Sjur Röthet intervjuualas peaaegu otse-eetris kägistanud. Meil on seetõttu temaga erinev lähenemine suhtlemisele. Kui [Erik Myhr] Nossum läks teda Holmenkollenis võidu puhul õnnitlema, siis Bolšunov haaras tal käest kinni ja tõmbas ta pikali. Ta on agressiivne ja ülbe,» kirjeldas Iversen paari seika.