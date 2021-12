Eesti kurlingu segapaar asub võistlema Pekingi olümpiamängude pileti eest

Eesti kurlingu mängija Harri Lill kinnitas, et eesmärk on olümpiamängude pileti tagamine. «Turniiri tase on tugev ja panused kõrged ning kõik võistkonnad annavad endast parima ehk kergeid võite ei anta. Oleme selleks võistluseks palju treeninud tipptreenerite käe all, arendanud nii mängu tehnilist ja strateegilist kui ka vaimset poolt ning anname endast parima,» sõnas Lill. «Teame, et oleme võimelised vastaseid võitma. Meie eesmärgiks on mängida oma parimat mängu ja pingele ilusti vastu pidada,» lisas Marie Kaldvee.