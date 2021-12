Levadia kangelane Kirss: me ei saanud enam poolkõvaga peale minna

Kolmapäeval Flora 5:1 võiduga kohtumist alustas Kirss pingilt, kuid meistriliiga finaaletenduseks edutati ta põhikoosseisu. Igati oodatud ja õigustatud käik andis Levadia ründemängule juurde konkreetsust ja otsustavust.

Spordimehena oli Kirsil kolmapäevast mängu raske pingilt alustada. Samas usaldab ta nii enda treenereid kui ka meeskonnakaaslasi ning suutis otsusega leppida.

Tänast kohtumist iseloomustades tõdes Kirss, et esimene poolaeg oli Levadia kontrolli all, ent poolaja lõpus karistas Flora nende eksimuse kontrarünnakuga ära. «See näitas muidugi Flora kvaliteeti, aga teisel poolajal õnnestus meil jälle ette minna. Siis tuli juba seisu hoida. Saime ka punase, mis tegi meie jaoks mängu raskeks, aga kannatada me oskame. See näitab jällegi meie sisu,» lausus Kirss.

Mängu iseloomustas ta sõnadega võitluslik ja agressiivne, mis on ka igati loogiline, sest mängus oli meistritiitel. «Me ei saanud poolkõvaga peale minna, sest siis võinuks juhtuda see, mis juhtus eelmine mäng – sinust sõidetakse teerulliga üle. Täna olime kohal ja tiitel on meie,» lausus Kirss.

Võrreldes kolmapäevase mänguga, mil plats oli lumest puhas, kujunes tänane mäng võitluslikumaks. Levadia võttis teadlikult vähem riske ning duellides saatis neid edu. Flora peatreener Jürgen Henn lausus mängu järel, et selles kohtumises saigi Florale saatuslikuks ilm, kuigi meistritiitli kaotas tema juhendatav meeskond juba hooaja varasemas faasis.