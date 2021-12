Levadia peatreener: meie mängijad läksid tiitli nimel väljakule surema

«Igaüks sai aru, kui suur löök 1:5 meie egole oli. Me ei tohi niimoodi kaotada mitte ühtegi derbit. Tegime mängijatele lühikese analüüsi ja väikese peapesu. Võib-olla põlesime eelmine kord läbi, kuid oleme pärast igat kaotust sel hooajal tulnud tugevamana tagasi. Meie jaoks oli hea, et tiitli otsustasid kaks, mitte üks mäng,» lausus Vassiljev.

Küsimusele, kas Levadia president Viktor Levada pärast kolmapäevast 1:5 kaotust ka treeneritega vestles, vastas Vassiljev: «Positiivne on see, et Viktor on enda suhtumist muutnud. Ta on oma varasemat käitumist analüüsinud. Pärast kolmapäevast kaotust oli ta pettunud, kuid toetav. Ta üritas teha kõik, et rahustada meeskonda ja andis positiivset impulssi. Ta andis omapoolseid soovitusi ja oli hea motivaator.»