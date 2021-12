Flora peatreener tõi välja konkreetsed mängud, kus tiitliheitlus kaotati

«Me saame aru, et tiitel jäi mitte tänasesse, vaid teistesse mängudesse. Levadia oli pika hooaja jooksul punkti võrra stabiilsem. Täna tegime kõik, mis oli võimalik. Proovisime ja Levadia kaitses südikalt oma väravat. Neil õnnestus see natuke paremini, kui meil värava löömine,» lausus Vassiljev kohtumise järel.

Vahetult enne tänast mängu selgus, et Flora eest ei saa kaasa teha esiründaja Rauno Sappinen. «Mingis mõttes oli see juhuslik vigastus, aga tema puhul annab tunda ka väga pikk hooaeg. Ta tõmbas söötmise käigus lähendajalihase ära. Piisavalt tõsiselt, et vajab pikemat taastumist. Kas ta neljapäeval (eurosarjas) mängib, seda veel ei tea,» ütles Henn.