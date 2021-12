Kvalifikatsiooni õnnestumine on igal pool oluline, kuid väheste möödumisvõimalustega tänavarajal oli see kriitilise tähtsusega. Hitechi vormelitel jäi avapäeval kiirusest vajaka ning tegelikult on ajasõidud luhta läinud ka varem. Vips sai seekord kaheksanda koha, kuid oli teada, et esikohtade nimel on nii raske konkureerida. Laupäevases esimeses sprindis pöörati ajasõidu esikümme ringi, mis tähendas, et eestlane alustas kolmandalt stardiruudult.