Transsooline ujuja purustab USAs rekordeid

22-aastane Lia Thomas võistleb esimest aastat naiste konkurentsis. Enne soovahetust osales ta meeste seas ning Will Thomase nime all.

Thomas purustas tugeva Pennsylvania ülikooli rekordid nii 200 kui ka 500 jardi vabaltujumises. NCAA meistrivõistlustel toonuks need tulemused talle nii hõbe kui ka pronksmedali.

«Ujumine on suur osa minu elust ja sellest, kes ma päriselt olen. Olen ujumisega tegelenud alates viiendast eluaastast. Transsoolisus pole mul takistanud jätkamast karjääri ujujana ja see on mulle väga oluline,» lausus Thomas.