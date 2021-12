Endine Eesti koondise peatreener asub Paide Linnameeskonda juhendama

Koerus sündinud Voolaid juhendas aastatel 2019-2020 Eesti jalgpallikoondist ning on treenerina töötanud üle 20 aasta. Aastatel 2003-2008 tegutses Voolaid Eesti Jalgpalli Liidus treenerite koolitajana, mille järel oli Soome kõrgliigaklubi Turun Palloseura abitreener ja 2010. aastal Nõmme Kalju peatreener.

Voolaid on lisaks olnud Eesti U23, U21, U19, U17 ja U15 koondiste peatreener, FC Flora abitreener ning aastatel 2017-2019 Eesti Jalgpalli Liidu treenerite koolitusjuht. Oma mängijakarjääri jooksul esindas Voolaid aastatel 2009 ja 2012-2013 ka Paide Linnameeskonda 58 Premium liiga mängus.

Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid: «Olen tänulik Paide Linnameeskonna presidendile Veiko Veskimäele ja juhtkonnale, kes on andnud mulle võimaluse töötada peatreenerina. On suur au asuda tööle klubis, millel on alati olnud eriline koht minu südames ja mis kuulub juba täna Eesti juhtivate klubide hulka. Soovin anda oma panuse, et Paide Linnameeskonna esindusvõistkonna ja klubi areng jätkuks valitud kursil. Väljakutse järgmine samm astuda on kahtlemata suur, kuid samas väga põnev. Jalgpall Südames!»

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: «Mul on siiralt hea meel, et peale edukat viie aastast perioodi Slava (Vjatšeslav Zahovaiko - Toim.) käe all asub klubi peatreeneriks Järvamaa oma mees Karel Voolaid. Kui eelmise peatreeneri ülesandeks oli tõsta tolle hetke parim amatöörmeeskond Eesti jalgpalli tippseltskonda ning viia meeskond euromängudele, siis Kareli juhtimisel soovime teha klubi arengus järgmised otsustavad sammud.

Klubi esmane eesmärk on püsivalt tippseltskonnas kanda kinnitada ja jõuda arengus tasemele, mis võimaldab meil olla võidukad ka Euroopa liigades. Loomulikult ei saa salata, et soovime ühel hetkel tulevikus ka klubi esimese Eesti meistritiitli Paidesse tuua, liigume selle suunas samm-sammult. Usume, et Karelil on ambitsioonika treenerina selle visiooni täitmiseks olemas kõik vajalikud eeldused ja piisav karastus ka rahvusvahelisel tasemel. Soovime Karelile uues ametis säravat positiivsust ja palju häid emotsioone ning kohtume fännidega juba peagi staadionil.»