Kahe kaotusega alustanud kurlingupaari olümpialootus kahanes väikeseks

Kaks kaotust tähendab seda, et olümpiale pääsemine on muutunud väga raskeks. Leeuwardenis jahib kaht olümpiapiletit 14 segapaari, kes on jagatud kahte alagruppi. Mõlemas grupis mängivad kõik korra omavahel läbi, seega peab iga paar kuus mängu. Play-off'is saavad jätkata mõlema grupi kolm paremat.

B-grupis, kuhu kuulub Eesti, on Lõuna-Korea alustanud täisedu, 3 võiduga. Kaotuseta jätkab ka USA, kes on pidanud 2 mängu. Soomel on 2 võitu ja 1 kaotus, Jaapanil ja Lätil 1 võit ja 2 kaotust. Eesti ja Uus-Meremaa on kaotanud mõlemad seni peetud kohtumised.