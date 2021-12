Rally Estonial end raskelt vigastanud Eesti rallitalent naaseb ralliradadele

«Aega aga raisku lasta oleks olnud liiga lihtne. Taastumine kulges ühte seni mu võimsamat projekti luues ning mul on hea meel seda teiega nüüd jagada. Nimelt olen valmis saanud enda nelikveolise Škoda proto. Selle arenduse ja ehituse taga olen mina ja minu tiim. Suurim eesmärk on selle autoga algaval hooajal koguda võimalikult palju sõidukilomeetreid ja kogemusi. Esimesed testisõidud on nüüdseks juba tehtud ning emotsioonid on laes! Masin töötab ja tunne on võimas!»