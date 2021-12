Neuville'i avarii pani Hyundai veelgi raskemasse seisu

Kahtlemata on kõige tähtsam, et Neuville ja tema kaardilugeja Martijn Wydaeghe lubati pärast tervislikku kontrolli haiglast välja. Küll aga oli belglase avarii Hyundaile suur tagasilöök, sest uue auto arendamisega oldi konkurentidest niikuinii maas. Arvestades, et 2022. hooaja esimene etapp Monte Carlos toimub juba viie nädala pärast, on Hyundai meestel tuli takus.