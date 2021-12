Spordivaldkond sai üle 900 000 euro kriisiabi

«Nii vaimse kui ka füüsilise tervise eest tuleb praegusel ajal eriti hoolt kanda, seetõttu on loomulik, et riik toetab liikumisharrastuse ürituste ja rahvusvaheliste spordisündmuste korraldajaid. Siis saavad need spordikorraldajad levitada spordipisikut ja tugevdada meie meelt ja keha ka tulevikus,» ütles kultuuriminister Tiit Terik.