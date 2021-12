Oodatud poksimatš Fury ja juutuuber Pauli vahel jääb ära

Profikarjääri jooksul kõik neli matši võitnud 24-aastast Pauli on tihti kritiseeritud, et ta ei astu ringi päris poksijatega. Tema senised võidud on tulnud juutuuberi Ali Loui Al-Fakhri, endise korvpalluri Nate Robinsoni ja karjääri lõpusirgel olnud vabavõitlejate Ben Askreni ning Tyron Woodley vastu.