Eesti koondise kapten: ilma saalihokita elaksin slummis, oleksin alkohoolik või surnud

Praegu on Pass Šveitsi tugevuselt kolmanda liiga klubi Unihockey Mittelland mängiv peatreener, aga Alpimaale siirdus tolleks hetkeks nii Soome kui ka Rootsi kõrgliigakogemusi omanud kaitsja 2008. aastal, kui liitus Winterthuri Rychenbergiga. Esimese Šveitsis veedetud hooaja tegutses ta täisprofina, kelle ainus töö oligi saalihoki mängimine.

«Šveitsis liigub saalihokis raha. On päris palju mängijaid ja treenereid, kes ainult sellest elavadki. Mina olin tahtnud profiks saada nii kaua, kui olin saalihokit mänginud. Aga kui sain, siis saabus kiiresti teadmine, et saalihokiga miljonäriks ei saa, vaid päris tööd on vaja ka teha. Saalihokiga saab raha teenida karjääri lõpuni, aga mis edasi? Otsustasin spordi kõrvalt tööle minna.»

Pass töötab nüüd juba pikki aastaid meditsiiniteenuseid pakkuvas ettevõttes müügiosakonnas. Kui rahvusmeeskonnas on ta kapten, siis ettevõttes tiimijuht. «Tippsport on õpetanud mulle distsipliini, mida on vaja ka mujal elus. Eeskuju näitamine tuleb mul loomulikult välja nii saalihokiväljakul kui ka töökohas. Eks see tiimijuhiks kerkimine oli loogiline,» märgib ta.

«Saalihoki on üldse mind elus väga palju aidanud. Ilma saalihokita elaksin endiselt mingis Soome slummis, oleksin alkohoolik või hoopis surnud. Tänu saalihokile sain getost ära kolida. See koht, kus me perega esmalt Soome minnes elasime, oli ikka päris õudne. Saalihoki andis mulle teise elu. Jätsin maha vanad sõbrad, kes jõid ja tegid narkot,» räägib Pass.