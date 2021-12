F1 tiimi kummaline probleem: halbade asjaolude kokkulangemisel Abu Dhabis ei stardita

Haasi tiimipealik Guenther Steiner ütles, et varuosasid pole otseselt puudu, kuid kui sõitjad ei suuda autosid viimasel etapil rajal hoida, siis läheb asi keeruliseks. «Meil on üks võistlus veel vaja sõita. Varuosasid on piisavalt, et autod korda teha, kuid kui Abu Dhabis ka rajalt välja sõidetakse, siis jääb juppe puudu,» ütles Steiner, vahendas Motorsport.com.