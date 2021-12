Rootsi laskesuusaässa tabas üheksa päevaga hullumeelne rahasadu

24-aastane rootslane teenis kahel nädalal järjest Rootsis toimunud MK-etappidel Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) poolt välja pandud auhinnarahadega üle 40 000 euro. Mees oli ka ise nõus, et selline palgatšekk üheksa päeva kohta pole paha ning Expressen kuulutas, et rootslast tabas rahasadu.

«Ma olen matemaatikas päris hea, see on suur kogus raha,» ütles Samuelsson Expressenile. Muide, suvel soetas mees endale imetabase treeningmasina, mille üle tunnevad kadedust ka Norra ässad eesotsas Johannes Thingnes Böga.

Esimese etapiga teenis Samuelsson 150 000 eurot maksma läinud suusatrenažööri hinnast juba kolmandiku tagasi. «Mul on selline tunne, et suusalint hakkab ennast ära tasuma,» nimetas Samuelsson oma salarelva, mis sarnaneb paljuski jõusaali jooksulindile, kuid on kordades kobakam.