Emiir on rääkinud: Messi ja Neymari peatreeneri tool kõigub rohkem kui kunagi varem

Katari riigipea ja absoluutne monarh on Pariisi klubi suuromanik ning tema kannatus on katkenud. Klubi soetas endale tänavuseks hooajaks Lionel Messi, juba varasemalt kuulus sinna Neymar. Oodatud tulemusi pole aga ikka tulnud, lisaks on Messi kaotanud sära, mis tal oli Barcelonas.