Eesti meeste saalihokikoondis pääses MMil veerandfinaali

Varem on Eesti MMil kaheksa parema sekka jõudnud neljal korral, viimati 2016. aastal. Eesti seni parim tulemus on MMil seitsmes koht. Helsingi jäähallis 1000- pealise publiku silme all toimunud matši võitnud Eesti läheb veerandfinaalis vastamisi Šveitsiga. Selle kohtumise võitja ristab omakorda kepid ilmselt Rootsiga, kes on koos Soomega ala absoluutne valitseja. Rootsi vastane veerandfinaalis on Norra või Poola.