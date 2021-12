Nagu Hauka laadal: «oksjoni» korraldanud F1 võistluse juht sai kõva kriitikat

Kogu sündmus toimus pärast seda, kui võistlus oli teistkordselt peatatud punase lipuga. Esimeses kordusstardis blokeeris Verstappen reeglite vastaselt Hamiltoni ning lõikas rada. Oli selge, et seeläbi esikoha säilitanud hollandlane saab karistada, kuid jäi võistluste juhi otsustada, milline see olema saab.

Masi aga alustas vestlust tiimidega: ta pakkus esmalt Red Bullile välja, et Verstappen stardib teisena ning teda ei karistata. Esikohale oleks sel juhul tõusnud Hamilton. Seejärel tuldi aga välja pakkumisega, et parima stardikoha saab hoopis Alpine sõitja Esteban Ocon, tema järel stardiksid Hamilton ja Verstappen.

Kõik see jõudis avalikuks, sest alates sellest aastast on F1 ülekannetes kuulda ka raadiosidet võistluste juhi ja tiimide vahel. Varem edastati televaatajatele vaid suhtlust tiimide ja nende sõitjate vahel.

Masi teguviis sai kõva kriitikat. Näiteks Soome F1 ekspert Ossi Oikarinen ütles, et võistluste keskel on ebapädev sellist oksjonit korraldada. «Nad tegid seal pakkumisi! Võistlustel on žürii, kes langetab otsuseid. Nad aga räägivad, et asjad hakkavadki nii olema,» vahendas C More telekanali kommentaatori sõnu Iltasanomat.