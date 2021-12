Sporditäht käperdas lennureisil naisterahva rindasid ning urineeris põrandale

Kõnealune vahejuhtum leidis aset 2019. aastal British Airwaysi lennul ning ka kohtuasi algatati tema Olesen vastu toona. Koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu jõuti aga kannatanute ütluste juurde alles tänavu detsembris ning piinlikust intsidendist said avalikuks uued asjaolud.

«Ta haaras mu käe ning suudles seda. Ta ei lasknud mind lahti. Ta pressis oma pea vastu minu kaela ning parem käsi oli minu seljal. Siis haaras ta minu rindadest, ma olin šokis. See ületas igasugused piirid,» rääkis kannatanud kohtusaalis.

Lennukimeeskond ütles, et Olesen urineeris lennuki põrandale ja ka oma istmele. Üks stjuardessidest ütles, et pole oma 27-aastase karjääri jooksul sellist käitumist kohanud.

Süüdistused tagasi lükanud Olesen ütles enda kaitseks, et ei mäleta juhtunut, kuid kinnitas, et seksuaalset rünnakut ei toimunud. Politseile antud ütlustes ütles golfar, et võttis enne lennureisi viis kuni kuus drinki, kuid ei olnud lennukile minnes enam purjus.