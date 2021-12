Andrea Adamo lahkub Hyundai tiimipealiku kohalt

«Pärast kuut aastat Hyundaiga otsustasime, et lahkun tiimijuhi kohalt. Mul on aeg vaadata tagasi äärmiselt edukale perioodile oma karjääris, mida iseloomustavad kõrghetked, tiitlid ja õnnelikud mälestused. Olen uhke selle üle, mille me eraklientide võidusõiduosakonnaga saavutasime ja võitsime järjestikused MM-tiitlid WTCR-is ja WRC-s. Soovin organisatsioonile tulevikuks head,» ütles Adamo Hyundai pressiteenistusele.