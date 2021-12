Õpilaste eraellu tunginud maadlustreener sai koondisest hundipassi

Maadlusliidu asepresident Tanel Samuel ütles Postimehele, et nende jaoks on Aavikuga seonduv kaheosaline. Esimene kulmineerus möödunud talvel ja kevadel, kus muu hulgas politsei uuris ühe alaealise tütarlapse ja tema vanemate kaebust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel.

«Kuulasime toona kannatanu ja tema vanemad ära, rääkisime Aavikuga. Arvi eitas kõike ja ütles, et süüdistused on kontekstist välja rebitud. Tol hetkel peatasime temaga uurimise ajaks töölepingu, sest tegemist oli alaealisega ja kõrgendatud tähelepanuga juhtumiga. Politseiuurimine kevadel lõpetati ning seejärel taastasime töölepingu,» rääkis Samuel.

Selle alaealise lapse vanem ütles, et neil pole treenerile ühtegi pretensiooni. Alaliit koostas kaks kirja - ühe Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutusele (EADSE), teise EOK treenerite kutsekomisjonile. Küsisime nõu, mida antud pildiseeriast võib välja lugeda? EADSE vastas, et see pole treenerile eetiline ega kohane. Kutsekomisjonilt pole me vastust saanud,» jätkas Samuel.