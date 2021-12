EOK kinnitas rekordilise eelarve ja hindas Eesti esinemist Tokyo OMil «väga heaks»

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni juhi Erich Teigamägi sõnul seadis EOK tippspordikomisjon enne olümpiamänge konkreetsed eesmärgid oodatavate tulemuste näol ning need realiseeriti. «Üle hulga aja on meil rohkelt sportlasi TOP20 hulgas, täpsemalt 58% sportlastest. Saime üle 13 aasta juurde neli olümpiavõitjat, lisaks võitis Katrina Lehis pronksmedali. Seega on tippspordikomisjoni ettepanek hinnata Eesti koondise osalemist Tokyo olümpial väga heaks,» ütles Teigamägi.