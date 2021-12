Kadunud komöödiatalent: Adamo polnud suu peale kukkunud

1) «Ütleme nii, et Angelina Jolie´d on üsna keeruline kohtingule meelitada. Arvan, et selle kõrval polnud Oti Hyundaisse toomine eriti raske,» tõi Adamo välja, kui talt uuriti Ott Tänaku Hyundaisse toomise raskuse üle.

2) «Kõik ei lähe kindlasti suruma, sest kui Sordo üle pingutab ja välja sõidab, siis ma löön ta maha,» kinnitas itaallane 2020. aasta Sardiinia rallil, et hispaanlane Dani Sordi pidi kindlasti auto finišisse tooma.

3) «Te ülehindate mind, ma olen vaene itaallane, kes emmigreerunud Saksamaale. Mul on hea meel, et te mind nii targaks peate, aga ma olen vaene Itaalia emigrant Saksmaal,» vastas Adamo tänavuse hooaja Portugali rallil, kui temalt uuriti võimalike taktikamängude kohta.

4) «Need kaks masinat erinevad üksteisest nagu mina ja Brad Pitt. Nõnda on vast kõige kergem seda seletada,» sõnas itaallane, kui tal paluti kirjeldada Hyundai i20 R5-e ja Hyundai i20 N Rally2-e erinevusi.

5) «Lõvi alistamiseks pead sa vahel olema tiiger,» filosofeeris Hyundai endine pealik pärast edukat Arctic Rallyt.

6) «Suurem tõenäosus Hyundai tiitli võitmisest on, et saan Jennifer Anistoni telefoninumbri, helistan talle, kutsun õhtusöögile ja ta nõustub. Ütleksin talle, et olen tore itaallane, roheliste silmadega ja väga sarmikas,» rääkis Adamo Hyundai meeskondliku tiitli võimalustest enne selle hooaja viimast rallit Monzas.

7) «Enne tänavu Soome tulekut valmistusid paljud inimesed meie matusteks,» rääkis Adamo 2021. aasta Soome ralli eel.

8) «Minu töö ei ole Monte Carlo ajakava loomine. Kui soovite, võin ka harja endale p***e pista ja põranda puhtaks tõmmata,» teravmeelitses itaallane tulevase hooaja esimese ralli kallal, sest korraldajad polnud reedeseks päevaks planeerinud lõunapausi.

9) «Ma ütlen oma inseneri teadmiste juures, et me ei saa suurt midagi muuta. Ei saa rehvile öelda, et palun ära mine katki. Nii asjad ei käi,» selgitas Adamo tänavusel Rally Estonial pärast seda, kui Tänak pidi rehvipurunemiste tõttu katkestama.