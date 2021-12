Tuuli Tomingas tundis Östersundis põrgupiinu

«Aga finišis ei põdenud ma mitte oma kehva suusasõidu pärast, vaid võitlesin meeletu valuga, mis kaasneb sõrmede «sulamisega». Pärast võistlust tundsin, kuidas sõrmed on totaalselt ära külmunud, aga põrgu läks lahti alles siis, kui riietusruumi jõudsin ja veri neis taas ringi käima hakkas. Kes on sõrmede «sulamist» kogenud, teab, millest räägin. Istusin kägaras trepil ja ootasin piinarikkalt värisevate kätega, millal see valu juba möödub. Ma polnud ainus, iga teine tüdruk, kes sinna ruumi sisenes, nuttis või karjus. Aga see käib asja juurde, valu kestab kümmekond minutit ja siis kõik normaliseerub,» kirjeldas laskesuusataja, mis toimus võistluse järel.

Ka teatesõidus, milles säras Susan Külm, võitles Tuuli oma jäätunud sõrmedega. «Östersund oli jälle külmaks kiskunud, aga eeldasin, et keha on juba sellega harjunud ja proovin teadet sõita tavaliste kinnastega, et käpikutega mähkimisele mitte aega raisata. Sõitsin teist vahetust ja sain teate üle 15. positsioonilt. Olgugi, et keha käima saamisega oli hommikul raskusi, polnud sõidutundel väga vigagi. Esimeses tiirus pääsesin puhtalt ja tõstsin meid 12. kohale. Aga teisel ringil sain aru, et otsus käpikuid mitte kasutada oli vale, sest sõrmi ma enam ei tundnud,» rääkis Tomingas, kes jäi taas külmunud näppudega hätta.