Pärnu Sadam testib uut võõrleegionäri

192 cm pikkune tagamängija on varasemalt pallinud Türgi esiliigas ja lisaks veel Kanada kõrgliigas. Möödunud hooajal mängis ta Hollandis, kus keskmised näitajad mängu kohta olid 13 punkti, 5 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

«Chad on pikakasvuline mängujuht, korralik skoorija ja hea mängulugemisega. Kui füüsiline vorm on korras, siis on ta meile kindlasti abiks ja saame Posti koormust vähendada ja teised tagamängijad oma loomulikele positsioonidele nihutada,» iseloomustas peatreener uut mängumeest.