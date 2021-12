Inglismaa tippklubi tabas koroonakriis, nakatunud on kuni kuus mängijat

Inglismaa portaal Sky Sports kirjutab, et positiivse koroonaproovi on andnud kuni kuus mängijat ja lisaks neile ka kaks taustajõudude liiget. Hetkel ootab meeskond PCR-testide tulemusi, et nakkuspuhangu täpsest ulatusest pilti ette saada.

Kõik positiivse proovi andnud mängijad peavad vähemalt 10-ks päevaks karantiini jääma. Kuivõrd Inglismaa klubide jaoks on detsember tihe kuu, siis tähendab see, et nakatunud jalgpallurid jäävad eemale vähemalt kolmest mängust.

Samas on ka vähetõenäoline, et neil õnnestub mõni mäng vähemalt nende numbrite juures edasi lükata. Nimelt jääb Konverentsiliigas kohtumine pidamata vaid juhul, kui neil on vähem kui 13 mängijat saadaval või meeskonnal pole saadaval ühtegi registreeritud väravavahti.

Inglismaa kõrgliigas ei lükata mängu edasi, kui meeskonnal on vähemalt 14 mängijat saadaval.