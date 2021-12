Štelmahersi sõnul kukutas Kalev/Cramo ühe mehe meisterlikkus

«Mängisime väga hea meeskonna vastu, kes on füüsiliselt tugevad. Proovisime nendega võistelda ja meil oli mängus momente, kus edestasime vastast kiiruselt ja tarkuselt, aga kokkuvõttes kaotasime ja ei saanud me [John] Robersoni pidama,» tunnistas Eesti esiklubi loots kohtumise järel.

Kaotusega sai kindlaks, et Kalev/Cramo Meistrite liigas alagrupist edasi ei pääse, kuid Štelmahers oli saadud kogemuse üle tänulik. «Meie klubi jaoks oli [Meistrite liigasse] jõudmine hea, aga tahame rohkem edu saavutada. Praegu on asjad nii ja oleme õnnelikud, et siin oleme,» sõnas peatreener.