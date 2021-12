Jälle! Rootsi MM-ralli võib ära jääda

Rootsi rallli pidi sellest aastast kolima Värmlandist peaaegu 800 kilomeetrit põhja poole Umeåsse. Sellega pidi olema minimaliseeritud oht, et lumepuuduse tõttu jääks autoralli MM-etapp korraldamata.

Glenn Olsson, Rootsi ralli tegevjuht, on aga oluliselt suurema probleemiga tegelemas. «Meie eesmärk oli kiiruskatsete ettevalmistusega alustada enne suve, ent oleme graafikust selgelt maha jäänud. Meil pole vajalikke lubasid ralli korraldamiseks osadel teelõikudel,» lausus Olsson.

Hetkel pole teada, kas need load saabuvad või milla kui üldse. Sestap tõuseb taaskord päevakorda võimalus, et ka tänavune talvine MM-ralli toimub Põhja-Soomes. Tänavu esmakordselt MM-etapina sõidetud Arctic Rally võitis mäletatavasti Ott Tänak, kellele see jäigi ainsaks triumfiks sel hooajal.