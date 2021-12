Kontaveidi treener: Anett võinuks vabalt WTA finaalturniiril triumfeerida

«Otsustasime koostööd jätkata ja ta on juba alustanud ettevalmistust tulevaks hooajaks. Muidugi veidi hiljem, kui oleksin soovinud, ent see on pigem selline hea probleem,» alustas Tursunov intervjuud Venemaa väljaandele Metareiting.

«Järgmisel hooajal on kõige tähtsam veel järgmisele tasemele tõusta. Nüüd on see oluliselt keerulisem, kuna ootused on tal nii endal kui ka teistel tema suhtes olulisemalt kõrgemad. Muretsen hetkel just sellest, kuidas ta kõigega toime hakkab tulema,» jätkas venelane.